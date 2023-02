OL - Lens (2-1) : c’était encore le Cherki show

Rayan Cherki après son but lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Passeur décisif et buteur dans la victoire de l’OL, Rayan Cherki est inarrêtable en ce moment. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Cherki a pris le relai de Lacazette

Depuis le début de la saison, il est clairement question d’une Lacazette-dépendance. Seulement depuis la reprise hivernale, il y a clairement un duo qui se dégage à l’OL. Les deux avaient déjà fait mal contre Lille mercredi en Coupe de France et ont remis ça ce dimanche sur le premier but lyonnais. Mais ce sont bien les prestations du jeune Lyonnais qui impressionnent match après match. Avec un jeu bien plus épuré malgré quelques touches encore superflues par moment, Cherki a gagné en efficacité et c’est ce que lui demande Laurent Blanc depuis sa prise de fonction. Resté à la maison, car malade, l’entraîneur lyonnais a dû apprécier la prestation de son jeune meneur.

Ne rechignant pas à l’effort bien que ce ne soit pas son domaine de prédilection, le numéro 18 lyonnais a été présent là où on l’attendait c'est-à-dire sur le but de Samba. Avec son toucher, il a parfaitement lancé Lacazette sur l’ouverture du score avant de mettre Dembélé sur un boulevard. Malheureusement, l’attaquant a perdu son duel, mais heureusement Cherki avait réussi à faire la différence avec un nouveau but dans le même style que celui inscrit contre Lille.

Flop : Tolisso a pêché physiquement et techniquement

Contre Lille, le système à trois milieux lui avait permis d’évoluer dans un registre de sentinelle et de laisser les deux chiens fous que sont Caqueret et Lepenant avaler les kilomètres. Ce dimanche, le passage en 3-5-2 a obligé Tolisso à être plus dans le pressing. Il n’a pas rechigné à aller au contact face aux physiques imposants de Fofana et Abdul Samed. Seulement, dans des matchs à haute intensité comme celui de dimanche soir, le milieu donne l’impression d’être un cran en dessous et de chercher à gérer ses efforts pour durer dans le match. Après tous ces pépins, c’est compréhensible et Tolisso a assez d’expérience pour réussir à avoir un minimum d’impact.

Seulement, il souffre de la comparaison avec Maxence Caqueret et n’a même pas pu se rattraper sur le plan technique. Réputé pour son jeu long, il a gâché deux belles occasions de renverser le jeu et de déstabiliser le bloc lensois avec Kumbedi lancé. Deux ratés rapides qui ont eu le don de le faire en furie et de derrière louper des passes pourtant simples. On le voit beaucoup parler et c’est un point sur lequel on l’attend. Mais maintenant qu’il réussit à enchainer, ses performances doivent également monter d’un cran.