Encore une fois à son avantage, Rayan Cherki continue de monter en puissance. Le joueur offensif lyonnais savoure sa réussite actuelle ainsi que celle de l’OL qui retrouve des couleurs.

Son match presque parfait contre Lens

J’essaye de bosser toute la semaine pour que le week-end ça paye, c’est chose faite. J’espère que ça va continuer comme ça et qu’on va remonter la pente.

Les raisons de son déclic

Il ne s’est rien passé de forcément spécial, j’ai la confiance du coach et de mes coéquipiers. Je me sens bien, je récupère bien donc quand toutes ces choses sont alignées, on ne peut faire que des bons matchs. Je joue à un poste qui m’aide et qui aide l’équipe. Je pense que ça se voit et j’espère que je vais continuer comme ça.

Sa relation avec Lacazette

On a une relation qui dépasse le foot tout simplement. On s’aime bien, on s’entend bien et ça se ressent sur le terrain. Il joue pour moi et je joue pour lui donc tant que ça fait du bien à l’équipe, ça ne peut être que bénéfique et que ça continue comme ça le plus longtemps possible.

La semaine parfaite de l’OL

On savait que ça allait être deux matchs très compliqués pour nous. On avait à cœur de faire deux bonnes prestations pour que ce soit le point de départ de quelque chose de nouveau pour la deuxième partie de saison. On l’a fait et maintenant, il faut bien se reposer et aller vendredi à Auxerre avec le maximum d’énergie pour prendre le maximum de points.

"Mon avenir ? On en parlera en temps voulu"

L’OL à six points de l’Europe

On y a toujours cru, on est solidaire entre nous, on a une très bonne cohésion de groupe et ça se voit sur les trois derniers matchs. On doit continuer comme ça. Par rapport au match aller, ce sont deux matchs totalement différents, on espère que la passe du match aller est derrière nous et qu’on poursuit dans cette bonne période.

Une première victoire à domicile depuis octobre

C’est clair que c’est très important de remettre les pendules à l’heure dans notre stade parce qu’on sait que les supporters étaient un peu sur les nerfs ces derniers temps et ils avaient raison. On va essayer de gagner le plus de matchs possibles pour qu’ils nous poussent et soient derrière nous un maximum. On a un des plus beaux stades d’Europe donc il est important de montrer aux adversaires quand ils viennent ici que ça ne va pas être facile.

L’acclamation du Parc OL

Ça me fait du bien, c’est quelque chose de très gratifiant, même si je sais que ce n’est rien du tout et que ce n’est que le début, j'espère.

Son sentiment sur l’intérêt du PSG

Vous m’avez pris un peu de court (rires). Non, je rigole. J’ai vécu ça simplement parce que je ne suis pas forcément quelqu’un qui regarde les réseaux sociaux, qui écoute la télé. Je fais mon petit bout de chemin et quand ça sera l’heure de parler de ça, je viendrai en parler.