OL - Lens : Lacazette a "ressenti un petit truc derrière la cuisse"

Sorti avant même la fin de la première mi-temps, Alexandre Lacazette a ressenti une petite gêne derrière la cuisse. L'attaquant doit passer des examens ce lundi.

C'est très certainement la mauvaise nouvelle de la soirée lyonnaise dimanche. Auteur de son 14e but de la saison en Ligue 1 après 23 minutes de jeu, Alexandre Lacazette a dû laisser les siens en pleine partie. Après un duel à la course sur une balle en profondeur, l'attaquant de l'OL s'est écroulé et a demandé une faute à l'arbitre. En réalité, il se savait touché dans ce duel et a tout de suite fait un signe pour demander le changement. Le match n'en était même pas encore à sa mi-temps que le capitaine a dû rendre son brassard.

Après la victoire lyonnaise, Franck Passi, coach d'un soir, a donné des nouvelles du numéro 10. "Il ressent un petit truc derrière la cuisse, a confié le coach en conférence de presse. Il n’a pas encore passé d’examen, ce sera pour ce lundi. On espère que ce ne sera pas trop grave."

Aperçu dans les coursives du Parc OL notamment pour chambrer Rayan Cherki en pleine interview, Alexandre Lacazette ne boitait pas. Un bon signe qui devrait malgré tout le priver du déplacement à Auxerre, vendredi.