OL - Mercato : Rayan Cherki continue d’avoir des partisans au PSG

Dans le viseur du PSG durant l’hiver, Rayan Cherki plait dans la capitale. Le club parisien n’a pas refermé le dossier malgré l’échec hivernal.

A défaut de s’être montré à son avantage contre Troyes, Rayan Cherki a réussi à être décisif. Une demande de Laurent Blanc qui veut voir son joueur offensif prendre plus sa chance et être plus tueur. Dans l’Aube, il a inscrit le but du break après un petit exploit personnel conclu par un pointu. Avec désormais 2 buts et 3 passes cette saison, Cherki tente de faire gonfler ses statistiques pour le bien de l’équipe. Blanc, après l’avoir positionné à droite contre Ajaccio, l’a d'ailleurs réaxé lors de deux derniers matchs, conscient que c’est dans cette position axiale qu’il peut être le plus influent. Ces bonnes prestations depuis la reprise n’étaient pas passées inaperçues au PSG. Le club parisien avait d’ailleurs tenté des approches comme confirmé par Jean-Michel Aulas lui-même.

"J'ai eu longuement Nasser (Al-Khelaïfi) hier soir par téléphone. Il a eu la délicatesse de m'appeler, entre présidents. Il m'a dit : ‘Vous êtes en négociations ou vous ne voulez pas que Rayan s'en aille.' Je lui ai dit non. Rayan a beaucoup peiné pour arriver au niveau où il est, avait déclaré le président après le match à Ajaccio. Il a un coach qui lui fait confiance. Il était titulaire ce soir. C'est fini. Il m'a dit qu'il n'y aura pas de nouvelle offre du PSG. Je remercie Nasser. Les contacts avec lui sont directs, sincères. Je ne vais même pas dire qu'elle était le niveau de l'offre de Rayan. J'ai dit aux agents qui l'ont faites à Vincent (Ponsot) qu'elle était pratiquement insultante comme tenu de la valeur de Rayan."

Le PSG a donc battu en retraite ce qui ne veut pas dire que le dossier Cherki est clos. Partageant le même agent que Kylian Mbappé, Rayan Cherki a des partisans en haut lieu dans le club parisien et ce dernier laisse la porte ouverte en vue du prochain mercato d’après RMC Sport. Enfin lancé dans son parcours professionnel après des années en retrait, Rayan Cherki peut-il vraiment être un nouveau Gone sur le départ après Malo Gusto ? Pas sûr que cette idée enchante les supporters lyonnais.