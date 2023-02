Quelques jours après une interview sur Eurosport, Clément Grenier a confirmé que revenir à l’OL serait un rêve. Néanmoins, le milieu se sent bien à Majorque.

Difficile de ne pas faire un appel du pied plus voyant. Depuis quelques jours, Clément Grenier multiplie les déclarations d’amour pour l’OL. Enfant du club, il n’a jamais caché cet amour depuis son départ à la Roma en 2017 mais ces dernières heures, un retour est au centre des discussions. Membre de la génération Lacazette, Clément Grenier se verrait bien vivre la même aventure que son ancien coéquipier en revenant à l’OL. Après Eurosport, c’est sur les ondes de RMC qu’il a partagé ce rêve lundi soir. "Ce serait magnifique. À 32 ans, il faut encore avoir des rêves. Ce serait magnifique de revenir à Lyon. Mon cœur est lyonnais, et tout le monde sait que j’aime ce club. Et évidemment que je me sens très bien physiquement."

Bosz avait mis son veto

Parti de son club formateur il y a six ans, Grenier n’a pas réussi à connaitre une suite de carrière espérée. Prêté à la Roma, il a ensuite joué à Guingamp puis Rennes avec qui il a décroché la Coupe de France. Resté huit mois sans jouer après la fin de son contrat en Bretagne, il a rebondi à Majorque après s’être maintenu en condition à Lyon et avoir un temps caressé le rêve de revenir. Mais Peter Bosz s’y serait opposé. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club espagnol, l’ancien international français veut avant tout penser au maintien en Liga avant de pourquoi pas espérer un retour à la maison. "Je suis focalisé sur ma saison à Majorque et sur le maintien. Il nous reste dix-huit matchs à jouer à fond. Je me sens très bien ici avec ma famille. On verra ce qu’il se passe dans le futur."