OL : Edmilson également consulté pour le rôle de conseiller

Edmilson et Giuly lors du Match des Héros (©Stéphane Guiochon)

Dans sa quête d’un conseiller sportif, Jean-Michel Aulas multiplierait les pistes. En plus de Sonny Anderson, Edmilson aurait également été consulté.

Un ancien de la maison pour tenter de calmer les contestations. C’est un peu de cette manière qu’a été accueillie la nouvelle d’une potentielle arrivée de Sonny Anderson dans l’organigramme de l’OL. Orphelin de Bernard Lacombe puis du défunt Gérard Houllier dans un rôle de conseiller, Jean-Michel Aulas tente de réorganiser la structure autour de lui et cherche un successeur aux deux noms cités. Proche de son ancien attaquant, le président Aulas a donc contacté Anderson pour lui parler de ce rôle de conseiller et faire son retour à l’OL plus de dix ans après son départ comme adjoint en charge des attaquants.

Seulement, l’ancien capitaine lyonnais n’est pas le seul sur la liste. Si Nicolas Puydebois regrette que le club veuille mettre un ancien de la maison plutôt qu’une personne vraiment compétente, RMC Sport croit savoir qu’Edmilson a lui aussi été sondé pour ce rôle de conseiller sportif auprès du président. Ancien défenseur de l’OL pendant quatre saisons, Edmilson avait été champion du monde durant son passage entre Rhône et Saône (2002). Retraité des terrains depuis 2011, le Brésilien n’avait pas manqué de critiquer la politique sportive de l’OL il y a quelques années. Une prise de position qui pourrait lui permettre de se positionner en contradiction sur certains sujets s’il vient à prendre ce rôle ? L’exemple Juninho a prouvé qu’il fallait avant tout payer pour voir ou apprendre.