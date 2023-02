En prévision de la manifestation prévue dimanche avant le match contre Lens, les deux groupes des supporters que sont les Bad Gones et Lyon 1950 étaient présents sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Ils en ont profité pour détailler leurs revendications.

Le rendez-vous est fixé à 20h dimanche devant la porte A du Parc OL. Il y a une semaine, en pleine folie du dernier jour du mercato, les deux groupes de supporters que sont les Bad Gones et Lyon 1950 ont annoncé un rassemblement avant le match contre Lens (20h45) pour contester contre la politique sportive de l’OL et pour demander la "restructuration du pôle sportif" dans les mois à venir. Ce communiqué commun, devenu presque une habitude ces derniers temps, vient traduire un certain ras-le-bol au sein des tribunes. L’épisode contre Strasbourg en avait déjà donné un aperçu avec des banderoles et chants à l’encontre de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, de quoi mettre Jean-Michel Aulas hors de lui et condamner ces agissements. Présents sur le plateau "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Bad Gones et Lyon 1950 ont affiné leurs positions.

L’organigramme en question

Entre les deux groupes et Jean-Michel Aulas, le dialogue n’est jamais rompu. Même après les incidents de Strasbourg, le président lyonnais a échangé avec eux. En conférence de presse, il a d’ailleurs demandé à ce que "la violence soit exclue du stade". Une position que rejoignent les deux groupes mais qui ne doit pas faire oublier l’essentiel. Quand le nom de Sonny Anderson est avancé pour prendre le rôle de conseiller, les fidèles du Parc OL ne veulent pas d’un écran de fumée pour calmer la fronde populaire. Néanmoins, ils veulent aussi être entendus et en voyant que Bruno Cheyrou pourrait être nommé directeur sportif, cela ressemble "à un sacré pied de nez du président", d’après Joahn, capo du Kop Virage Nord. Le chef de la cellule du recrutement est dans le viseur des deux tribunes, tout comme Vincent Ponsot. S’ils n’ont rien contre les hommes, les deux groupes de supporters remettent en cause leurs compétences car "c’est avant tout un constat football". "On veut que le club se rende compte que le football a changé en 20 ans. On ne recrute plus des joueurs aujourd’hui comme on les recrutait il y a 20 ans. Les bons clubs qui travaillent bien ont un nombre considérable de recruteurs, chose que l’OL n’a pas." Comme le dit Balto, un des responsables des Lyon 1950, "la patience, on l’a eu depuis dix. On a vu lentement l’OL se déclasser".

Dix ans sans titre ont eu raison non pas de l’amour du blason mais bien de ce fameux temps demandé par le président Aulas et de ce nouveau cycle de trois ans qui a été annoncé. Quand Nicolas Puydebois ne regrette pas tant l’’absence de titres mais bien une chute au classement, les deux groupes de supporters estiment que l’OL a eu les capacités pour jouer les premiers rôles quand Montpellier et Lille ont pu être sacrés champions. Seulement, le problème est avant tout structurel. "Sur ces dix dernières années, les joueurs du PSG n’ont pas gagné tous les titres et toutes les coupes et ce sont des clubs bien moins huppés que le notre. Donc quand on est l’OL, on doit avoir une exigence maximale dans la performance et les résultats. Ne pas choper un trophée en dix ans, ce n’est pas normal pour un club qui a la stature d’un grand d’Europe mais qui n’en a plus l’équipe, ni les bons dirigeants au bon endroit."

Une volonté de retrouver de la proximité

Quand la direction est clairement pointée du doigt, les joueurs ne sont pas exempts et en ont fini avec leur totem d’immunité également. Il y a bien sûr eu les épisodes Toko-Ekambi ou Léo Dubois ces derniers mois mais le problème est avant tout général. Les Bad Gones et Lyon 1950 regrettent qu’il n’y ait plus vraiment de proximité avec les joueurs pour tenter de mettre à plat les choses. Un problème avant tout d’une société qui a changé et qui n’est plus la même qu’il y a 20 ans ? "Avant d’avoir des résultats, il faut avoir une équipe avec des valeurs humaines. On a une relation inexistante avec le groupe sportif et donc il ne faut pas s’étonner qu’on en soit là aujourd’hui, a poursuivi le capo des BG87. Le club est en crise depuis de longues semaines et il aurait été bien et judicieux qu’on puisse se voir avec certains joueurs pour voir comment ensemble on puisse tenir la barque plutôt que de s’éloigner semaine après semaine."

Lundi, Alexandre Lacazette a demandé le soutien des supporters pour la réception de Lille mercredi et Lens dimanche. Une prise de parole qui n’a pas forcément trouvé d’écho auprès des deux groupes de supporters qui regrettent que cet échange avec le capitaine lyonnais n’a jamais eu lieu depuis le début de la saison. Si le numéro 10 de l’OL n’est pas dans le viseur en raison de son passé lyonnais et de ses bonnes statistiques, au Parc OL, on souhaite avant tout retrouver une équipe qui joue ensemble, pour ses supporters et ces couleurs rouge et bleu. Le ménage fait au mercato hivernal a apporté un souffle nouveau dans le vestiaire et pourrait apporter ce que souhaitent depuis des mois les supporters. "On veut qu’ils respectent le club, qu’ils se donnent à fond sur le terrain même si ça ne gagne pas. On ne leur demande pas de gagner tous les matchs parce que ce n’est pas possible. C’est la première exigence qu’on est en droit d’attendre. Les attentions, ça viendra avec le temps avec les valeurs humaines. Mentalité de gagne et arrêter avec l’autosatisfaction."

Pas de boycott contre Lens

S’ils devraient y avoir encore des sifflets à l’encontre de Moussa Dembélé et Houssem Aouar, "deux joueurs qui ne devaient plus porter le maillot et qui jouent contre le club", les Bad Gones et Lyon 1950 vont bien répondre présents une fois de plus dans les tribunes. Malgré la manifestation, il n’y aura pas de boycott pour le match contre Lens. "On met un point d’honneur à encourager notre équipe depuis le début de la saison et contre Lens on le fera pendant 90 minutes. On se fera entendre avant le match pour ne pas entacher le match et l’ambiance, promettent les Lyon 1950. On veut rassembler et fédérer derrière une cause commune qu’est l’OL. On veut le mieux pour l’OL et reprenne sa marche en avant. Que les supporters viennent aussi nous dire qu’ils ne sont pas d’accord."