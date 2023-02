Coupe de France : l’OL voit Lille comme un redoutable adversaire

Alexandre Lacazette et Tiago Djalo lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ayant fait de la Coupe de France l’un de ses objectifs de fin de saison, l’OL doit passer l’étape de Lille. Les Lyonnais savent que la tâche ne sera pas facile.

Etape par étape. C’est par cette déclaration qu’Alexandre Lacazette a décrit l’objectif qu’est la Coupe de France dans les têtes lyonnaises. Le capitaine de l’OL est conscient qu’une grande partie de la saison lyonnaise repose sur ce parcours dans la plus vieille des coupes dans l’Hexagone. Après Metz et Chambéry, les Lyonnais s’attaquent à un tout autre morceau mercredi au Parc OL. Ils reçoivent Lille à 18h15 avec la ferme intention de se qualifier pour les quarts de finale. Seulement la tâche s’annonce compliquée contre une formation lilloise qui a bien redressé la barre avec une dernière victoire probante contre Rennes.

"C’est une très belle équipe qui produit un beau football, peut-être l’un des meilleurs dans le championnat cette saison, a décrit Lacazette lundi en conférence. Ils ont de la qualité mais on sait que sur un match tout peut se passer. On attend ce match avec impatience parce que c’est un match important dans notre saison. On sait que c’est une semaine décisive mais c’est ce genre de semaine qu’on aime jouer. Tout le monde dans le groupe est impatient. Tous les joueurs sont concernés et ce sont des semaines qui rassemblent tout le monde."

L'OL et Lille sur la même dynamique

Laurent Blanc reste sur la même longueur que son capitaine d’autant plus que Lyonnais et Lillois restent sur la même dynamique sur les cinq derniers matchs de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls et une défaite). Seulement le visage lyonnais est bien moins séduisant et donc les avis bien différents. Pourtant, au match aller en championnat pour la première de Laurent Blanc sur le banc lyonnais, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette l’avaient emporté sur la plus petite des marges après un réajustement tactique à la pause. Une partition sur laquelle compte s’appuyer le coach lyonnais.

"J’ai regardé le match aller de championnat ce (lundi) matin parce qu’ils nous avaient causé des problèmes. C’est une très bonne équipe du championnat. Ils ont un bel effectif. On sait qu’il faudra être bon et avoir une organisation très stricte quand on n’aura pas le ballon et avec le ballon, avoir du mouvement et de la percussion pour marquer des buts. On va avoir deux adversaires cette semaine qui sont très bons et qui sont dans son classement qu’ils méritent."

L’OL mérite aussi le sien (9e) après sa première partie de saison loupée mais compte bien remédier à ce raté.