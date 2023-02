OL : Grenier a "appris du meilleur tireur de coup-franc" avec Juninho

Clément Grenier après un but lors de Toulouse – OL (AFP PHOTO / REMY GABALDA)

Ayant fait ses classes à l’OL, Clément Grenier s’était fait une réputation de tireur de coup-franc. Le milieu avait été à bonne école avec comme professeur un certain Juninho.

L’élève n’aura jamais dépassé le maitre mais aura au moins été à bonne école. Bien qu’ils n’aient jamais partagé le même maillot à l’OL, Juninho et Clément Grenier se sont rejoints sur un point : celui des coup-francs. Dans la matière, l’ancien numéro 8 lyonnais n’est plus à décrire, étant devenu une référence mondial voire même celle de tous les temps. De près, de loin, à gauche, à droite, il en fallait bien plus à Juninho pour ne pas régler la mire. Cette réussite, Grenier a cherché à s’en inspirer, lui qui faisait des malheurs avec la réserve dans ce qui était encore appelé la CFA.

Auteur de 18 buts chez les professionnels, le milieu de terrain offensif a régalé les supporters de Gerland avec des inspirations juninesques. "J’ai eu la chance d’avoir le meilleur tireur de coup-franc du monde qu’était Juninho à l’OL. J’ai beaucoup appris à travers son travail individuel au quotidien. Oui, il avait du talent, oui il tirait de toutes les zones du terrain mais il s’entraînait énormément toute la semaine, a confié le joueur de Majorque sur le site du club. J’ai pu travailler avec lui un petit peu et j’ai continué après par rapport à ce que j’avais vu de lui. Je compares souvent ça à un swing de golf, à un golfeur dans la gestuelle."

C’est en s’inspirant des meilleurs que l’on progresse et Clément Grenier s’y est attelé. Il aimerait désormais pourquoi pas marquer un dernier coup-franc avec le maillot de l’OL en revenant dans son club formateur d’ici la fin de sa carrière. Mais ça c’est une autre histoire.