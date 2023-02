Emission spéciale dans "Tant qu’il y aura des Gones" avec la venue de deux membres des groupes de supporters Bad Gones et Lyon 1950. Il a été question de la victoire à Troyes, de la conférence de presse de Jean-Michel Aulas mais aussi de la manifestation à venir des supporters avant Lens.

C’est un sommaire chargé qui attendait l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 18h. Il faut dire que l’actualité de l’OL est assez dense depuis la fin du mercato. Entre championnat, marché des transferts et mécontentement des supporters, il y a de quoi faire. Dans la première partie de l’émission, l’équipe de TKYDG est revenue avec un membre des Bad Gones et des Lyon 1950, sur les deux dernières sorties des joueurs de Laurent Blanc avec un nul contre Brest et une victoire à Troyes. Avec une jeunesse lyonnaise triomphante dans l’Aube, l’OL s’avance devant une semaine de tous les dangers avec les réceptions de Lille en Coupe de France et Lens en championnat.

Deux matchs qui pourraient rendre plus joyeuse la seconde partie de saison et permettre d’accrocher encore l’Europe. La qualification européenne reste un objectif pour Jean-Michel Aulas qui l’a répété vendredi dernier en conférence. L’équipe de TKYDG est revenu sur cette sortie ainsi que la restructuration sportive voulue par les Bad Gones et Lyon 1950. Les deux membres des groupes de supporters ont d’ailleurs détaillé une partie du programme de la manifestation prévue dimanche prochain avant le match contre Lens.