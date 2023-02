Clément Grenier aimerait finir sa carrière à l'OL

Actuellement joueur de Majorque, Clément Grenier reste très attaché à l'OL. Le milieu de terrain espère avoir l'opportunité de finir sa carrière là où elle a débuté.

Après une période plus compliquée sur le plan sportif, Clément Grenier a retrouvé le plaisir des terrains du côté de l'Espagne. Depuis mars 2022, il porte les couleurs de Majorque, qu'il a aidé à maintenir en Liga la saison passée. Dans un entretien accordé à Eurosport, l'ancien international français évoque sa situation actuelle, mais également l'après, et sa volonté de finir son parcours de footballeur professionnel là où il a commencé (il est contrat jusqu'en 2024).

Le natif d'Annonay (Ardèche) n'a pas perdu l'espoir de revenir un jour dans le Rhône. "C'est comme un rêve. A 32 ans, j'ai encore des rêves. J'y pense sans trop y penser. Il faut que tout soit aligné, que je sois performant, que l'équipe en ait envie et que ce soit le bon moment aussi. Tout le monde sait au sein du club, mais également chez les supporteurs, que j'ai donné le maximum pour l'OL et que quoi qu'il arrive, je continuerai de lui donner le maximum. Finir ma carrière à l'Olympique Lyonnais, ce serait une grande chance, a-t-il déclaré. Boucler la boucle là-bas, ce serait énorme. Maintenant, si ça ne se faisait pas, ce ne serait pas grave en soi."

"C'est dur de voir l'OL dans cette situation-là"

En fan rhodanien, Clément Grenier porte un regard attentif sur les performances des joueurs de Laurent Blanc. Il aimerait voir une fin d'exercice en boulet de canon des partenaires d'Alexandre Lacazette. "J'ai connu des périodes où les résultats étaient un peu moins bien à Lyon. Dans ces moments-là, il faut se serrer les coudes, se dire les choses et avoir une certaine proximité avec les supporteurs qui sont tellement importants pour le club grâce à leur soutien et leur ferveur, a-t-il rappelé. Sur le terrain, il faut donner le maximum pour gagner, avoir l'amour du maillot, quitte à être moins beau à voir jouer. Lyon est un grand club, avec des titres et des valeurs. Donc c'est dur de voir l'OL dans cette situation-là. Après dans l'histoire de l'Olympique lyonnais, on a toujours fait des fins de championnat super intéressantes. J'espère que ce sera encore le cas cette année."