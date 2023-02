OL : Amel Majri a marqué le 8000e but de l'histoire du club

Un petit événement dans l'histoire de l'OL. Samedi, Amel Majri a inscrit le 8000e but de l'Olympique lyonnais, hommes et femmes confondus.

Samedi sur le terrain de Rodez, les Fenottes ont déroulé, hormis pendant 20 minutes. Un succès 5-0 avec plusieurs bonnes nouvelles en plus à souligner. Entre le retour à la compétition d'Ellie Carpenter et le but d'Amel Majri, les joueuses de l'OL avaient de quoi faire la fête dans les vestiaires.

Mais ce n'est pas tout puisque le penalty de la milieu offensive restera dans l'histoire, non pas pour l'action en elle-même, mais car il s'agit de la 8000e réalisation de l'Olympique lyonnais chez les professionnels, hommes et femmes confondus. Un total débuté le 27 août 1950.

Il faudra patienter désormais avant le 9000e but du club rhodanien. Avec les trois réalisations des joueurs de Laurent Blanc à Troyes (1-3), le voilà à 8003.