Rodez - OL (0-5) : Majri buteuse, Carpenter de retour et les Fenottes ont le sourire

Amel Majri (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Large vainqueur de Rodez ce samedi (0-5), l'OL a vu Amel Majri marquer son premier but depuis 2021 et Ellie Carpenter faire son retour. De quoi donner le sourire aux Fenottes. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Rodez - OL (0-5) : le but de Majri et le retour de Carpenter

Dans cette rubrique, on peut tout d’abord souligner la bonne performance de Dzsenifer Marozsán, toujours très à son aise avec le ballon et auteur d’un doublé avant la pause, ce qui a permis à Sonia Bompastor de gérer les troupes ensuite. Mais en ce samedi ensoleillé à Rodez, les faits marquants de cette affiche sont avant tout le but d’Amel Majri et le retour d’Ellie Carpenter. Entrée à la mi-temps, la Française a marqué pour la première fois depuis le jour de sa blessure, ce qui remonte à octobre 2021. Un beau moment pour la milieu offensive, chaleureusement saluée par ses coéquipières après son penalty réussi. L’Australienne elle a remplacé Wendie Renard pour son premier match depuis mai 2022. Pour ses premiers pas sur les terrains, la défenseure a arpenté son couloir droit, comme elle en avait l’habitude avant sa blessure. Deux bonnes nouvelles donc pour l’OL, qui voit deux joueuses majeures remises sur pied avant les grandes échéances à venir sur la fin de saison.

Le flop : les 20 premières minutes de l’OL

Si le succès est large et que l’Olympique lyonnais continue de ne pas encaisser de but (7 rencontres de suite), tout n’a pas été parfait pendant 90 minutes face à Rodez. Le plus gros bémol est à trouver du côté de l’entame de match des Rhodaniennes. Durant 15-20 minutes, les coéquipières de Vanessa Gilles ont eu du mal à mettre en place leur jeu et à imposer leur rythme. Beaucoup de déchets, des erreurs évitables sur le plan technique pour des filles de ce niveau… Leur adversaire, s’il n’a pas été dangereux, en a profité pour effectuer quelques incursions. Mais la supériorité de l’OL est devenue ensuite plus palpable, et le but de Delphine Cascarino a définitivement lancé la bonne après-midi de son équipe.