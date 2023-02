L'OL en démonstration du côté de Rodez (0-5)

Avec notamment un but d'Amel Majri, l'OL a largement battu Rodez ce samedi pour la 14e journée de D1 (0-5). De quoi bien finir avant la trêve internationale.

Dans cette affiche entre les premières et les dernières de D1, les Fenottes auront mis 20 minutes avant de rentrer enfin dans leur partie. Après une entame de match marquée par les mauvaises transmissions, les pertes de balle et autres approximations, ce qui a permis à Rodez d’exister, les Fenottes ont réglé la mire et sont nettement montées en régime.

L’ouverture du score de Delphine Cascarino sur une offrande de Vicki Becho suite à une action un peu confuse a grandement aidé l’OL. Après ce but sur le premier tir tenté, le groupe de Sonia Bompastor a déroulé en marquant trois fois avant la pause par Wendie Renard (40e, sp) et Dzsenifer Marozsán (43e et 45e+1).

Sonia Bompastor a pu gérer les organismes

A la mi-temps, l’entraîneure rhodanienne a fait tourner pour préserver Lindsey Horan et Sara Däbritz notamment, avec l’entrée d’Amel Majri. En gestion, l’Olympique lyonnais a un peu desserrer l’étau, de quoi offrir une opportunité aux Ruthénoises (53e). Une petite frayeur vite éclipsée par le penalty de Majri (0-5, 59e), sa première réalisation depuis octobre 2021, le jour de sa blessure contre Bordeaux. Pour continuer sur les bonnes nouvelles, Ellie Carpenter a elle retrouvé les terrains pendant 30 minutes. L’Australienne s’était blessée en mai 2022.

Les autres situations en faveur des championnes de France et d’Europe en titre n’ont pas impacté le score, mais le plus important est ailleurs. Un succès facile, du rythme donné à plusieurs joueuses et surtout, la pression mise sur le PSG. Avec provisoirement quatre points d’avance sur Paris (37 contre 33), l’OL peut se diriger vers la trêve internationale l’esprit libéré. Prochain rendez-vous le 26 février avec la réception de Bordeaux.