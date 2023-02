Les U17 de l'OL réalisent un gros coup à Strasbourg (2-4)

Les U17 de l'OL sont sortis vainqueurs de ce déplacement chez le leader Strasbourg dimanche (2-4). Les voilà premiers du championnat.

Une très belle publicité pour le championnat U17. Ce dimanche, le choc entre Strasbourg et l'Olympique lyonnais a tenu toutes ses promesses. Entre les premiers de la poule C et leurs dauphins, le match a offert un beau spectacle, avec des buts, de l'intensité et de la qualité technique. Une rencontre remportée par les Gones (2-4).

Auteurs d'une superbe première période, les joueurs d'Amaury Barlet ont rapidement ouvert le score sur coup franc grâce à la tête de Charifou (0-1). Rarement mis en danger, ils ont vu leur gardien Pourcher gagner son un contre un avec l'attaquant adverse (39e), avant de doubler leur avantage grâce à Molebe juste avant la pause (45e). Mais le Racing est tout de suite revenu dans la partie (1-2, 45e+2), de quoi relancer le suspense avant la mi-temps.

La superbe réaction lyonnaise

Visiblement ragaillardis par cette réalisation, les Strasbourgeois égalisaient dès le retour des vestiaires (2-2, 48e). Touchés, les Rhodaniens ont connu un vrai temps faible, jusqu'à ce que le nouvel entrant, Goncalves, ne convertisse la première situation de son équipe dans le deuxième acte (2-3, 58e). Un dernier tournant dans cette affiche, puisque l'OL a repris le dessus pour ne plus lâcher l'affaire, trouvant une quatrième fois la faille sur un corner (csc alsaciens, 2-4, 68e).

Cette victoire est capitale pour les coéquipiers de Pedro Vanga, qui reprennent la tête du championnat, avec un point d'avance sur leur victime du jour (41 à 40). Après 17 journées, ce sont bien les Lyonnais qui mènent la danse. Un statut qu'ils remettront en jeu le 11 février lors de la réception de Bourg-en-Bresse.

OL : Pourcher - Charifou, Etondé, Hérinirainy - E.Garnier, Pedro Vanga, K.Yahia, Mvouama, Guivier - Molebe (C), Meyo

Le banc : T.Goncalves, Allegret, Djouad, Benlahlou, Llahona