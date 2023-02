Les supporters de l’OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes jeudi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au lendemain des voeux du président Aulas et à la veille de la réception de Brest, les Bad Gones et Lyon 1950 sont sortis du silence. Les deux groupes de supporters appellent à un rassemblement avant le match de Lens pour demander une "restructuration globale du pôle sportif".

Leur prise de parole était attendue avant la réception de Brest. Un peu plus de quinze jours après les incidents de Strasbourg, les joueurs de l’OL vont retrouver le Parc OL mais aussi les Bad Gones et Lyon 1950. Les deux groupes de supporters n’avaient pas manqué de montrer leur mécontentement contre la direction prise par le club depuis quelques mois. Entre banderole, tentative de pénétrer sur la pelouse à la fin du match, la défaite contre Strasbourg n’avait pas été de tout repos. La question était de savoir quelle serait la position des deux groupes pour la réception de Brest, la première depuis le 14 janvier ?

Il n’y aura pas de boycott puisque Bad Gones et Lyon 1950 seront bien là. Néanmoins, les deux groupes sont sortis du silence mardi au lendemain des voeux du président Aulas aux supporters. Le moins que l’on puisse dire est que la pression n’est pas forcément retombée depuis les propos du président à la sortie du match strasbourgeois. Ne pouvant accepter voir l’OL "être désormais moqué, humilié et rallié", les deux groupes ne souhaitent pas "rester indifférent à une crise qui ne ressemble pas au club."

Une fois de plus, plus que les joueurs, c’est bien la direction représentée par le duo Cheyrou - Ponsot qui est pointée du doigt. Les Bad Gones et Lyon 1950 ont donc donné rendez-vous à ceux "qui ne veulent pas rester les bras croisés" à un rassemblement avant le match contre Lens le 12 février prochain. Un regroupement pour demander une "restructuration globale du pôle sportif". Une manière à peine déguisée d’appeler au départ de certains décideurs.