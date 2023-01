Malgré l’accord entre l’OL et le Rayo Vallecano ainsi que le joueur, Pathé Ciss ne sera pas un joueur lyonnais. Les papiers n’ont pas été envoyés à temps par la direction espagnole.

Il l’avait mauvaise au moment de quitter les bureaux du Rayo Vallecano. Alors que tout semblait ficelé, Pathé Ciss ne rejoindra pas l’OL. Le joueur lui-même l’a confirmé aux médias présents à Madrid. « Ils (les dirigeants de Rayo) ont été égoïstes et se sont mal comportés. Ils n’ont pensé qu’à leurs intérêts. » Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OL était entré en négociations avec le club espagnol pour l’arrivée du Sénégalais. Un accord avait même été trouvé à hauteur de six millions d’euros mais l’urgence de la fin du mercato a fait que les papiers n’ont pas été envoyés à temps. Des soucis administratifs qui ont eu le don de déclencher la colère de Ciss donc et qui empêche l’OL de tenir enfin son milieu de terrain défensif sur le gong.

Plus d’informations à venir…