OL : Bruno Cheyrou "est déjà le directeur sportif"

Dans une interview à Le Monde, Jean-Michel Aulas a laissé entendre que Bruno Cheyrou pourrait devenir directeur sportif de l’OL. Un poste que l’ancien milieu occupe déjà officieusement pour Nicolas Puydebois.

La période du mercato va bientôt refermer ses portes et Bruno Cheyrou va pouvoir souffler un peu. En tant que chef de la cellule du recrutement, le Français charbonne depuis un mois avec l’ensemble de ses collaborateurs comme Alain Caveglia. Ce mardi à minuit, le mercato hivernal de l’OL sera définitivement clos et le club lyonnais espère encore boucler la venue de Jeffinho (Botafogo) et d’un milieu défensif. Avec les départs de joueurs dits "malheureux", l’OL a dû s’adapter et malgré certaines recrues, Bruno Cheyrou, aux côtés de Vincent Ponsot, cristallise les critiques des supporters. Un délit de "sale gueule" comme on pourrait dire pour un personnage arrivé au club en mai 2020.

"Comme on a viré Juninho comme un malpropre, on prend en grippe son successeur et c’est Cheyrou parce qu’on l’a sorti par la porte et il revient par la fenêtre, note Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones". Je peux comprendre que certains le prennent en grippe mais ce n’est pas tout blanc ou tout noir."

Officialiser ce qui est déjà en place

Déjà dans le viseur de certains supporters, le natif de Suresnes est mis sous le feu des lumières bien malgré lui. En accordant une interview à Le Monde, Jean-Michel Aulas n’a fait que raviver les braises d’un dossier brûlant. Critique envers Juninho, le président lyonnais a concédé réfléchir à l’idée de donner les clés du sportif à Bruno Cheyrou en le nommant directeur sportif. Ce poste est vacant depuis le départ de l’ancienne idole de Gerland. Du moins officiellement puisque notre consultant estime que ce serait "juste officialiser ce qui est déjà en place. Bruno Cheyrou est déjà le directeur sportif même si on ne l’appelle pas comme ça." Alors Bruno Cheyrou directeur sportif, bonne ou mauvaise idée ?

Critiqué pour faire marcher un réseau de connaissance, chose courante dans le milieu, l’ancien milieu de Liverpool reste malgré tout sur un mercato estival loin d’être négatif. Certains trouveront forcément à redire sur son réel poids dans les négociations mais Nicolas Tagliafico, Johann Lepenant, Saël Kumbedi ne sont pas considérés comme des flops actuellement. La cellule de recrutement a certes fait son travail comme Alain Caveglia dans le dossier Lepenant mais Cheyrou a chapoté tout ça.

Des gens compétents plus que des noms

Est-il fait pour ce poste qui demande des responsabilités et surtout de les assumer, chose qui fait défaut à l’OL ces derniers temps ? Seule la patience pourra donner un élément de réponse. "On a été patient avec Juninho pendant trois ans, pourquoi on n’attend pas pour Cheyrou qui a repris un bateau chancelant il y a un an ? poursuit notre consultant. Je ne suis pas pour ou contre Bruno Cheyrou mais je demande à voir son travail sur un ou deux mercato, où il a les pleins pouvoirs et on pourra voir s’il est compétent." Directeur sportif sans vraiment l’être actuellement, Bruno Cheyrou devra porter un costume bien plus lourd s’il vient à être promu par Jean-Michel Aulas.

Un rôle qui n’est pas fait pour tout le monde, l’exemple Juninho l’ayant prouvé. Mettre un nom pour dire de mettre un nom ne résoudra pas les problèmes au contraire. A Marseille, Pablo Longoria a eu un passé de scouting qui lui sert aujourd’hui. Au FC Séville, la donne est la même pour Monchi devenu une référence européenne. D’où la question de savoir s’il ne faudrait pas mieux prendre "un besogneux pour la place de directeur sportif ou même de conseiller. Je ne veux pas quelqu’un de grand ou connu, je veux quelqu’un de compétent. Le doudou du supporter je n’en veux pas." En attendant de savoir si Nicolas Puydebois sera entendu, Bruno Cheyrou a les clés du camion dans les mains qu’il le veuille ou non.