Mercato : l’OL rembarré par Florian Grillitsch (Ajax)

A la recherche d’un milieu de terrain, l’OL espère trouver la perle rare avant la fin du mercato. Le club lyonnais aurait fait une offre à Florian Grillitsch mais ce dernier ne souhaite pas quitter l’Ajax.

Dernières heures pour faire de bonnes affaires. Comme pour les soldes, le mercato hivernal s’emballe chaque année une fois que sonnent les dernières 24h de ce marché des transferts. L’édition 2023 ne déroge pas à la règle et encore moins à l’OL. Le club lyonnais est lancé dans la dernière ligne droite avec plusieurs objectifs. Dans le sens des départs, pourquoi ne pas trouver des points de chute à certains indésirables. Dans le sens des arrivées, il convient de valider la venue de Jeffinho qui a débarqué à Lyon lundi et qui doit passer sa visite médicale. La cellule de recrutement s’active aussi pour trouver le fameux milieu défensif souhaité par Laurent Blanc depuis un mois. Après l’échec Ellyes Skhiri, l’OL parcourt tout azimut à travers l’Europe pour trouver la perle rare mais c’est un dossier compliqué à boucler.

163 minutes de jeu seulement cette saison

Nombreuses sont les pistes, plus compliquées sont celles qui pourraient aboutir. Ce ne sera d’ailleurs pas Florian Grillitsch. Le milieu autrichien de l’Ajax Amsterdam a reçu une offre lyonnaise pour une arrivée cet hiver mais l’aurait repoussé selon les informations de Voetbal International. Arrivé l’été dernier en provenance d'Hoffenheim, Grillitsch a été freiné par des blessures et a vu l’entraîneur l’ayant fait venir être débarqué il y a quelques jours. Malgré l’offre de deux millions d’euros, plus un en bonus, le milieu a préféré gentiment repousser les avances lyonnaises afin de se battre pour gagner du temps de jeu à l’Ajax durant la seconde partie de saison. Un revers de plus pour l’OL qui n’a plus que quelques heures pour trouver sa solution dans l’entrejeu.