OL - Mercato : Jeffinho a pris la direction de Lyon

Dans le viseur de l’OL, Jeffinho devrait s’engager dans les prochaines heures. Le jeune joueur de Botafogo a quitté Rio de Janeiro dans la nuit de dimanche à lundi.

Les supporters de Botafogo en ont gros sur la patate. Depuis l’annonce du départ prochain de Jeffinho pour l’OL, les fans du club brésilien en veulent très clairement à John Textor. Un peu plus d’un mois après la prise de contrôle du club lyonnais par l’Américain, la passerelle entre les différentes entités d’Eagle Football va déjà se mettre en route. Camilo a déjà fait le trajet jusqu’à Molenbeek mais l’arrivée de Jeffinho à l’OL a logiquement plus de résonance. Décrit comme un phénomène par Marçal, le jeune ailier doit être prêté pendant six mois avec une option d’achat estimée à quinze millions d’euros.

Les supporters de Botafogo en veulent à Textor

En attendant les détails précis de l’opération entre les deux clubs "partenaires", Jeffinho a pris la direction de Lyon il y a quelques heures. Après s’être prêté au jeu des dédicaces et photos avec des supporters à l'aéroport, le Brésilien a pris l’avion direction la France. Il est attendu dans la journée par l’OL afin de réaliser sa visite médicale, passage obligé afin de valider cette deuxième arrivée hivernale après celle de Dejan Lovren. Au sein du club lyonnais, Jeffinho aura pour mission de remplacer Karl Toko-Ekambi parti pendant six mois à Rennes.