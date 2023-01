OL, Aulas, mercato, Cheyrou, Juninho : votre avis nous intéresse

Au lendemain de la victoire contre Ajaccio, c’est avant tout le mercato et les sorties de Jean-Michel Aulas qui occupent l’espace médiatique. Ces thèmes seront abordés sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi (18h).

Enfin ! Enfin une victoire pour l’OL en championnat en 2023. Après deux défaites et un nul, le club lyonnais a enfin réussi à décrocher trois points sur la pelouse d’Ajaccio dimanche en fin d’après-midi (0-2). Si au niveau comptable, ce succès ne change pas grand chose, l’OL étant toujours 9e, la huitième victoire de la saison fait du bien au moral des troupes de Laurent Blanc. L’entraîneur lyonnais n’a d’ailleurs pas manqué de dire que l’important était avant tout les trois points plus que la manière. Il est vrai que sur ce point-là, il y a à redire et l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones", accompagnée par Julien Huët comme invité, reviendra dessus.

Mais actualité oblige, c’est bien le mercato hivernal qui occupe l’essentiel de l’actualité de l’OL. Entre les différents départs (Faivre, Toko-Ekambi, Tetê), les probables arrivées (Jeffinho, Sarr, Isidor) et la vente de Malo Gusto, ces derniers jours ont été intenses entre Rhône et Saône. La question du mercato sera donc logiquement au centre du deuxième thème de l’émission du jour. Ces questionnements sur la stratégie mise en place par le club lyonnais vous amèneront directement vers le troisième thème qui risque de faire beaucoup parler.

En effet, en accordant une interview à Le Monde puis en zone mixte après la victoire contre Ajaccio, Jean-Michel Aulas a créé certains remous dans l’environnement lyonnais. Ses propos envers Juninho sont mal passés auprès des supporters. Dans le même temps, le président de l’OL a avoué réfléchir à nommer Bruno Cheyrou comme directeur sportif. Une bonne idée selon vous ?

Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur d'autres thèmes dans l'espace dédié aux commentaires.

