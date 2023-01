Aulas souhaite faire de Cheyrou le directeur sportif de l'OL

L'OL va-t-il nommer Bruno Cheyrou directeur sportif ? C'est en tout cas la volonté de Jean-Michel Aulas, qui réfute par ailleurs la théorie d'un déclassement de son club.

Actuellement responsable du recrutement de l'Olympique lyonnais, Bruno Cheyrou est dans le viseur d'une partie des supporteurs rhodaniens. L'ancien joueur professionnel est de l'autre côté soutenu corps et âme par Jean-Michel Aulas.

L'OL recherche un conseiller sportif

Le président de l'OL prévoit même une montée en grade pour Cheyrou. "Il n’a pas le titre jusqu’à maintenant. Contrairement à ce qui est dit, Bruno est hypercompétent. Ma volonté est qu’il prenne le poste de directeur sportif, a-t-il confié au Monde. Et on cherche avec Vincent Ponsot une sorte de conseiller sportif, qui soit un très grand ancien joueur. Le départ de Gérard Houllier (décédé en 2020) a été un drame personnel mais aussi professionnel. En tant que conseiller, il a joué un rôle fantastique, avec Juni et d’autres, pour stabiliser certaines situations et porter le professionnalisme. Et puis Laurent Blanc a une stature et une envergure qui n’est pas la même que celle de Peter Bosz."

Le dirigeant rhodanien réfute la thèse d'un déclassement sportif et assure que son club sera prochainement compétitif. "Il n’y a vraiment que pour l’année dernière, où l’on termine 8e, que je suis d’accord pour parler de contre-performance. Cette saison, on est mal parti. C’est pour ça qu’on a changé d’entraîneur. On a de moins bons résultats depuis deux ou trois ans, mais ce n’est pas un déclassement sportif, a-t-il estimé. On sait pourquoi et on l’a bien identifié. On vient de corriger et ça va repartir."

Juninho une nouvelle fois égratigné

Comme cela s'est déjà produit plusieurs fois depuis le départ du Brésilien, Juninho est à nouveau égratigné par Jean-Michel Aulas. "J’ai fait ma première erreur de stratégie de ressources humaines en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni (directeur sportif entre 2019 et 2021). Ça n’a pas fonctionné : était-ce parce qu’il n’était pas compétent ou car je l’ai mis à un poste qui ne correspondait pas à ses compétences ? C’est sur son rôle que je me suis trompé. Pas sur lui, a-t-il expliqué. Mon erreur était de lui donner les clés alors qu’il n’était pas prêt du tout."