Mercato : Sarr, Jeffinho, Isidor… Jean-Michel Aulas en dit plus

Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Très bavard après la rencontre contre Ajaccio, Jean-Michel Aulas a passé en revue l’actualité de l’OL. Le président lyonnais a confirmé des arrivées et un souhait d’ici mardi soir.

A l’heure où le mercato hivernal s’emballe avec ces fameuses dernières heures pour faire de bonnes affaires, Jean-Michel Aulas est sur tous les fronts. Après son interview ayant défrayé la chronique entre Rhône et Saône, le président lyonnais était présent à Ajaccio pour suivre la victoire des hommes de Laurent Blanc (0-2). Après la rencontre, il avait donc le sourire et était plutôt bavard. De sa sortie sur Juninho à l’offre du PSG pour Rayan Cherki en passant par le mercato, le président Aulas n’a éludé aucun sujet de l’actualité chaude lyonnaise. Forcément à 48h de la fermeture du marché des transferts, un état des lieux a été fait concernant les possibles arrivées. Face aux différents prêts (Faivre, Toko-Ekambi) et départs (Tetê), l’OL a dû passer la seconde pour se renforcer offensivement. Si rien n’est encore bouclé, Jean-Michel Aulas se montre optimiste.

"On a remis beaucoup d’argent. Normalement, il y aura trois arrivées, mais il faut attendre les visites médicales. Je confirme que Jeffinho (ailier de Botafogo) va venir (prêt avec option d’achat estimée à 15 M€). John Textor est catastrophé par la réaction de milliers de supporters brésiliens, j’espère que c’est plutôt bon signe pour nous, a-t-il déclaré avec sourire dans des propos rapportés par Le Progrès. Il devrait y avoir un jeune joueur suédois qui arrive des Pays-Bas (Amin Sarr, Heerenveen). L’investissement est significatif (13 M€ environ). Et on discute avec le Lokomotiv Moscou au sujet de Wilson Isidor. C’est plus compliqué, donc il y en aura deux sûres, trois probables."

Un milieu défensif toujours recherché

Cette journée de lundi devrait logiquement être cruciale dans l’annonce de ces trois arrivées. Wilson Isidor est à Lyon depuis ce week-end et n’attend que le feu vert des deux clubs pour signer tandis que Jeffinho et Amin Sarr sont attendus sur les bords du Rhône dans les prochaines heures. Trois recrues offensives qui signent la fin du mercato de l’OL ? Pas vraiment puisque Jean-Michel Aulas a confirmé qu’un milieu défensif était toujours recherché. Avec le refus d’Ellyes Skhiri de quitter Cologne, c’est donc une nouvelle piste qui est en train d’être négociée. Mais "c’est compliqué car on veut des joueurs supérieurs à ce qu’on a, mais ce n’est pas si facile que ça dans les trois derniers jours. Mais on va casser une partie de la tirelire pour réussir. On est conscient qu’on n’est pas à notre place, je suis d’accord avec les supporters, mais on est à mi-parcours."

En attendant que du sang neuf vienne garnir les rangs lyonnais dans les prochaines 48h, l’OL espère avoir lancer un début de dynamique positive pour retrouver une place convenable à la fin de la saison.