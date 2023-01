Ajaccio - OL (0-2) : "Trois points pas volés", pour Laurent Blanc

Satisfait de repartir de Corse avec les trois points, Laurent Blanc s’attendait à un match compliqué à Ajaccio. L’entraîneur de l’OL avait malgré tout le sourire après avoir attaqué cette phase retour de la meilleure des manières.

Avant la rencontre, il avait concédé que plus que le contenu, ce sont bien les trois points qu’il attendait le plus dimanche. Il semblerait que ses joueurs ont pris Laurent Blanc un peu trop au pied de la lettre au stade François-Coty. A Ajaccio, l’OL s’est évité une nouvelle déconvenue dans un match piège (0-2) mais n’a pas livré le meilleur match de sa saison. Entre déchet technique et impact corse, les Lyonnais n’ont pas vécu 90 minutes de tout repos, à l’image de l’échauffourée de fin de match entre Rémy Vercoutre et Olivier Pantaloni. Qu’importe, Laurent Blanc avait un petit sourire après la rencontre, satisfait d’avoir vu ses ouailles marquer quand il le fallait grâce à Johann Lepenant et Alexandre Lacazette.

"Quand il y a des victoires, tu les savoures toujours. C'est toujours bien de gagner. Des fois, tu perds ces matches-là. Souvent, on le dit - mais on le sait tous d'ailleurs - que venir à Ajaccio, ce n'est pas le déplacement le plus facile. Chaque fois que je suis venu à Ajaccio, je n'ai jamais gagné facilement, ce n'est pas dans les habitudes. Ça a été encore un match difficile. Je pense sincèrement qu'avec tout le respect que j'ai pour Ajaccio, je pense que notre victoire n'est pas quand même... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle a été réaliste. Certes, ils ont donné tout ce qu'ils ont donné, ils nous ont posé des problèmes, c'est vrai. Mais je pense que prendre trois points aujourd'hui, on ne les a pas volés, je trouve."

Ajaccio regrettera très certainement de ne pas avoir concrétisé son temps fort en début de match mais il est vrai que l’OL a marqué à des moments charnières. Avec ce succès, le club lyonnais reste 9e de Ligue 1. Mais avec la réception de Brest dès mercredi (21h) puis le déplacement à Troyes le week-end prochain, les coéquipiers d’Anthony Lopes espèrent bien avoir lancé une série en Corse.