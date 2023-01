Un carton plein pour les équipes de l'OL Futsal

Ce week-end, les deux équipes de l'OL Futsal ont remporté leur match de championnat. La formation de R1 a notamment largement battu le Goal FC 2.

Les samedi 28 et dimanche 29 janvier auront été productifs pour l'OL Futsal. Tout d'abord, l'équipe première, qui évolue en Régional 1, a gagné 9 à 3 contre le Goal FC 2 à domicile. Ce succès permet aux joueurs de David Touré de suivre le rythme des deux leaders : ALF et Condrieu, qui ont eux aussi gagné ce week-end. Avec 23 points, ils restent tout de même à 4 et 7 longueurs des premières places.

Dimanche, c'est la deuxième formation, qui joue en Départemental 1, qui s'est imposée à l'extérieur. Une victoire 5 à 3 sur le parquet de Futsal Vaulx. Après 13 matchs de championnat, l'Olympique lyonnais se classe 7e sur 12.