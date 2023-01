OL - Mercato : Aulas raconte ses discussions avec le PSG pour Cherki

Très intéressé par Rayan Cherki cet hiver, le PSG n'aura pas réussi à convaincre l'OL et Jean-Michel Aulas.

Il faisait partie des joueurs que l'OL aurait pu perdre cet hiver. Durant ce mercato, le Paris Saint-Germain s'est attaqué au dossier Rayan Cherki. Le club de la capitale voulait recruter le milieu offensif rhodanien, mais la porte s'est refermée, comme l'a indiqué Jean-Michel Aulas ce dimanche soir.

"Le niveau de l'offre était insultant"

Le président lyonnais est revenu sur ses échanges avec son homologue parisien au sujet du jeune meneur de jeu. "J'ai eu longuement Nasser (al-Khelaïfi), qui m'a appelé samedi soir, pour savoir si on était ou non en négociations pour Rayan Cherki. Je lui ai dit non, et Nasser m'a dit, d'accord, c'est fini, et il a ajouté que le PSG ne ferait donc pas de nouvelle offre, a-t-il confié. Je le remercie pour ce contact direct et sincère. On n'est pas entrés en négociations, mais le niveau de l'offre était insultant."