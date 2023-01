Le PSG a avancé ses pions concernant Rayan Cherki. Deux offres auraient été soumises à l’OL qui les a repoussées. Le club lyonnais n’est pas vendeur.

La direction lyonnaise aurait très certainement préféré s’attaquer à d’autres dossiers que ceux de Malo Gusto et Rayan Cherki. Pourtant, ce sont bien les deux joueurs qui font l’objet d’offres sèches dans ce mercato hivernal. Quand le latéral droit est dans les petites papiers de Chelsea, le meneur de jeu a vu le PSG travailler en sous-marin ces derniers temps. A la recherche d’un remplaçant polyvalent sur les lignes offensives, le club parisien aurait fait de Cherki une piste privilégiée. Tellement privilégiée que les Parisiens auraient déjà soumis deux offres à l’OL dans ce dossier. N’étant pas vendeur, le club lyonnais a repoussé ces avances qui ne correspondaient de toute façon pas aux potentielles attentes.

Aulas refait une mise au point

Mercredi, Jean-Michel Aulas avait sorti les barbelés autour de Rayan Cherki et en a remis une couche ce jeudi. Le président lyonnais, dans un souci de communication alors que le probable départ de Malo Gusto a crispé certains supporters, a réitéré l’importance de l’international Espoir dans le projet à moyen et long terme du club lyonnais. Avec l’arrivée de Laurent Blanc, Cherki a pris d'autant plus d’importance dans le jeu au point de devenir un véritable titulaire depuis la reprise. "S’il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL, a écrit le président sur Twitter. Merci de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui !"