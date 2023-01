Rayan Cherki en Ligue Europa (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Freiné par le fair-play financier, le PSG ne peut se permettre des folies sur le marché des transferts. Le club parisien n’aurait qu'une enveloppe de 15M€ pour attirer Rayan Cherki et séduire l’OL.

A ceux qui se demandaient si la formation à la lyonnaise avait encore des partisans à travers l’Europe, cette fin de mercato hivernal donne une tendance. Oui, les jeunes issus de l’Académie continuent d’être prisés au grand dam des supporters de l’OL qui aimeraient bien voir certains rester plus longtemps au lieu d’être sacrifiés sur l’autel du financier. Le dossier Reine-Adelaïde a démontré que rien n’est jamais acté dans un mercato mais la tendance concernant Malo Gusto est clairement celle d’un joueur sur le départ. Le jeune latéral droit lyonnais s’est mis d’accord contractuellement avec Chelsea et n’attend désormais plus que les deux clubs trouvent un terrain d’entente, soit pour un transfert dès cet hiver, soit pour un achat avec un prêt dans la foulée comme l’espérerait l’OL.

D’autres ventes pour gonfler l’enveloppe ?

Sera-t-il l’unique élément passé par l’Académie de Meyzieu à mettre les voiles d’ici la fin janvier ? Dans l’environnement lyonnais, ce serait un énième coup dur dans le projet si un autre Gone venait à partir. Pourtant, depuis quelques heures, le nom de Rayan Cherki reviendrait du côté du PSG pour pouvoir remplacer Pablo Sarabia. Tout sauf un intérêt soudain si l’on en croit L’Equipe mais Jean-Michel Aulas a de toute façon sorti les barbelés autour du joueur offensif. Reviendra-t-il sur sa position en cas de grosse offre ? Le PSG n’aurait pas forcément des moyens illimités pour convaincre l’OL d’après Le Parisien. Malgré la vente de Sarabia, le club francilien reste sous la contrainte du fair-play financier et ne pourra pas aligner un chèque plus important que 15M€ ou un prêt. Pas de quoi faire sauter au plafond.