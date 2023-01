OL - Mercato : Chelsea va faire une nouvelle offre pour Malo Gusto

S’étant mis d’accord avec le joueur, Chelsea doit maintenant convaincre l’OL de laisser partir Malo Gusto. Les Blues devraient soumettre une offre entre 30 et 40M€.

A ceux qui ne pensaient pas que Malo Gusto pouvait partir dès cet hiver, la chute doit être lourde. Le joueur lui-même ne pensait sûrement pas que son aventure avec son club formateur allait peut-être prendre fin en ce mois de janvier. Rien n’est encore fait mais c’est bien la tendance qui semble se dessiner depuis plusieurs heures. Après des intérêts des cadors européens ou de Newcastle, le latéral droit de l’OL aurait succombé aux avances de Chelsea et de son mercato XXL avec pas moins de 300 millions d’euros dépensés. En fin de contrat dans un an et demi, voir le natif de Décines partir de l’OL était forcément dans les tuyaux s’il ne venait pas à prolonger. Seulement, Laurent Blanc n’aurait pas été contre le retenir encore six mois de plus.

L'OL aimerait le garder en prêt

Cette perspective est d’ailleurs l’un des sujets dans les tractations entre l’OL et Chelsea depuis maintenant 24h. Les Blues sont déterminés à s’offrir Malo Gusto, avec qui ils ont un accord, et ont pris la température avec une première offre d’environ 20M€. Refus catégorique de la direction lyonnaise ce qui va pousser le club londonien à monter plus haut. Selon Foot Mercato, cette seconde offre se situera entre 30 et 40 millions d’euros et devrait finir de convaincre l’OL. Sauf qu’à sept jours de la fin du mercato, les solutions de repli ne sont pas légion et le club tenterait de garder son joueur en prêt comme annoncé depuis lundi. Une solution qui n’a pas les faveurs de Chelsea et qui va donc pousser l’OL à devoir négocier ou à très rapidement se retourner.