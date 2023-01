Coupe de France : OL - Lille programmé le 8 février à 18h15

Alexandre Lacazette et Tiago Djalo lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

A l’occasion des 8es de finale de Coupe de France, l’OL accueillera le LOSC au Parc OL. Cette affiche a été programmé le 8 février à 18h15 à Décines.

Ce n’est pas forcément un horaire qui aide à attirer les foules mais la FFF a décidé de programmer le multiplex des 8es de finale de Coupe de France à 18h15. Hormis le Classico entre l’OM et le PSG qui se tiendra le mercredi 8 février à 21h10 et le duel entre Lorient et Lens à 21h le lendemain, les six autres rencontres se joueront le mercredi 8 février à 18h15. Ainsi en ont décidé la Fédération et beIN Sports, diffuseur de l’intégralité de la compétition. Pour les supporters de l’OL, il faudra donc venir tôt au stade bien que le choc contre Lille se déroule pendant la première semaine des vacances scolaires de la zone A.

Après seulement 18 344 spectateurs pour le 16e de finale contre Chambéry qui se jouait au Parc OL bien que les Lyonnais soient considérés comme les visiteurs, le club espère attirer un peu plus de monde pour ce rendez-vous. En championnat, le duel entre l’OL et Lille avait correspondu aux débuts de Laurent Blanc sur le banc des septuples champions de France et l’enceinte de Décines avait fait le plein pour l'occasion (55 790). Il ne devrait pas y avoir autant pour ce 8e de finale à l’horaire programmé mais l’affiche est en tout cas alléchante.