Mercato : Lorient passe à l’action pour Romain Faivre (OL)

Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pas vraiment retenu par l’OL, Romain Faivre se dirige vers la sortie. Le joueur offensif a vu le FC Lorient entamer les démarches pour l’attirer cet hiver.

Son absence dans le groupe contre Strasbourg semblait avoir été un message. Face aux rumeurs d’un départ, Romain Faivre était donc tenu à l’écart du groupe lyonnais en même temps qu’une attitude aurait déplu à Laurent Blanc selon L’Equipe. Le même quotidien nous apprend que la porte de sortie est plus que jamais ouverte pour l’ancien Brestois qui pourrait bien retrouver la Bretagne d’ici une dizaine de jours. En passe de perdre Dango Ouattara qui doit s’engager avec Bournemouth, club appartenant au même homme d’affaires Bill Foley, contre un chèque de 27 millions d’euros, les Merlus pensent déjà à l’après.

L'OL voudrait un transfert sec

Les dirigeants lorientais auraient entamé des discussions concrètes pour Romain Faivre, pas insensible au jeu prôné par Régis Le Bris. Seulement hic pour l’instant, la volonté de l’OL d’une indemnité de transfert plus qu’un prêt. Une solution qui a de quoi questionner puisque la valeur du joueur, sous contrat jusqu’en 2026, est aujourd’hui bien loin des 18 millions d’euros dépensés il y a un an. Il n’est pas dit qu’il retrouverait son niveau en six mois mais Romain Faivre pourrait difficilement valoir moins que ce qu’il représente actuellement. Affaire à suivre donc...