OL - Mercato : Aston Villa continue d’observer Moussa Dembélé

Sur le point de perdre Danny Ings, Aston Villa a réactivé la piste Moussa Dembélé. En fin de contrat dans six mois, l’attaquant de l’OL pourrait représenter un remplacement à moindre coût.

Karl Toko-Ekambi, Thiago Mendes, Moussa Dembélé et même Houssem Aouar. Depuis quelques jours, les joueurs vus comme "indésirables" à Lyon se retrouvent avec de nombreux partisans aux trousses. Concernant certains joueurs, ce ne serait pas pour déplaire à la direction, néanmoins tous sont encore sous contrat avec l’OL à l’heure où sont écrites ces lignes. Comme l’été dernier, il y a du bruit autour du club lyonnais mais il ne faudrait pas que le scénario ne suive le même chemin qu’il y a six mois où finalement tout le monde était resté.

En attendant de connaitre l’épilogue de ce mercato hivernal le 31 janvier prochain, Moussa Dembélé continue de garder la cote en Premier League. Resté sur le banc lors des deux derniers matchs à cause d’un état d’esprit loin des exigences du haut niveau selon L’Equipe, l’attaquant de l’OL est de nouveau pisté par Aston Villa selon Foot Mercato. Cet intérêt n’est pas nouveau puisque la presse anglaise avait avancé que les Villans avaient déjà coché le nom de Dembélé au milieu du mois de décembre avec l’arrivée d’Unai Emery sur le banc pour une arrivée estivale.

Seulement les choses pourraient s’accélérer. Proche de perdre Danny Ings en partance pour West Ham, Aston Villa est donc à la recherche d’un buteur et ne serait désormais plus prêt à attendre cet été pour Moussa Dembélé. Avec six mois de contrat, l’OL pourrait récupérer quelques pécules dans l’affaire avec un joueur qui ne semble plus concerné par le projet lyonnais.