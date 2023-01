Jean-Michel Aulas (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quelques jours après s’être exprimé publiquement, Jean-Michel Aulas a réitéré l’ambition lyonnaise et sa confiance en ses hommes. Avec John Textor, l’OL veut retrouver l’Europe.

Samedi, l’OL joue une partie de sa saison. Triste à dire quand la mi-janvier vient à peine de passer mais face à Chambéry, les Lyonnais ne peuvent se permettre un faux pas. A l’heure actuelle, la Coupe de France représente le moyen le plus "simple" de pouvoir être européen la saison prochaine. A moins d’un sursaut d’orgueil des joueurs, attendu depuis des mois désormais, ou d’une fin de mercato en trombe, on ne voit pas trop comment l’OL pourrait combler les douze points de retard sur l’Europe en championnat. Il ne faut jamais jurer de rien dans le football mais quand même… Quand les supporters ont perdu espoir, Jean-Michel Aulas tente lui de garder le cap comme le veut sa fonction de président.

"Textor est en phase avec nos futurs choix sportifs"

Après la défaite (1-2) contre Strasbourg, il a promis "un mouvement significatif d’ici au 31 janvier". Reste à savoir si ce sera dans l’effectif ou bien au sein de la direction. En prenant publiquement la défense de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, le président Aulas a clairement envoyé un message. Il a renouvelé cette confiance ce jeudi alors que se tient une réunion du Comex de la FFF. "L’OL va mettre en œuvre des changements nécessaires pour retrouver l’Europe, a-t-il écrit sur ses réseaux en réponse à la cohabitation du nouveau quatuor fort de l’OL avec John Textor. Le 1er mercato de Bruno (Cheyrou) était cet été et John est en totale phase sur nos choix sportifs à venir : c’est une équipe en harmonie."

A défaut de l’être ou du moins de le montrer sur le terrain, l’OL est donc uni en coulisses. Reste maintenant à le prouver sur la durée et à respecter les promesses faites.