Ligue 1 : l’OL est la troisième équipe qui tente le plus sa chance

En panne sèche de buts dans le jeu depuis trois matchs, l’OL est pourtant l’une des équipes qui tentent le plus de tirs en Ligue 1. Une statistique qui interpelle alors que le club lyonnais n’a que la 10e attaque.

Comme le dirait si bien Laurent Blanc, "essayer c’est bien, réussir et y arriver c’est mieux". Cette déclaration, l’entraîneur de l’OL l’a faite au moment d’expliquer le visage de son équipe pendant les matchs et de son envie d’essayer. Elle vaudrait également pour le secteur offensif et ses difficultés à trouver le chemin du but. En championnat, les Lyonnais n’ont plus marqué dans le jeu depuis le match contre Brest. Alexandre Lacazette a bien marqué contre Strasbourg mais ce fut sur penalty. L’OL a toutes les difficultés du monde à trouver la faille et ce n’est pourtant pas faute d’essayer.

40% de tirs cadrés pour 28 buts

Depuis le début de la saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont pris leur chance à 273 reprises. Un total qui fait de l’OL la troisième équipe à avoir le plus tenté depuis 19 journées derrière Lille (283) et le PSG (282). Avec 40% de tirs cadrés, le club lyonnais reste d’ailleurs dans le top 5 dans cet exercice. Seulement, ces tirs ne se concrétisent pas assez avec des buts. Dans le top 5 des actions offensives, l’OL n’est finalement que la 10e attaque de Ligue 1 à la mi-saison (28 buts). Une inefficacité qui a très sûrement coûté des points sur les 1710 minutes jouées depuis début août.