Mercato : l’OL penserait à Hamari Traoré (Rennes)

Hamari Traoré (Rennes) et Lilian Brassie (Brest) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Avec deux jeunes joueurs comme latéraux droits, l’OL souhaite de l’expérience. Le club lyonnais se serait positionné sur le cas d’Hamari Traoré, libre dans six mois.

19 ans pour l’un, 17 ans pour l’autre. A eux deux, Malo Gusto et Saël Kumbedi représentent cette jeunesse présente dans l’effectif de l’OL et que Laurent Blanc pointe du doigt depuis son arrivée. L’entraîneur lyonnais a bien précisé qu’il trouvait ces jeunes talentueux mais qu’un brin d’expérience ne serait pas de trop. C’est dans cette optique que Dejan Lovren a posé ses valises entre Rhône et Saône et qu’un milieu d’expérience est recherché malgré la piste Joao Gomes. Et sur le côté droit de la défense ? Avant la blessure de Malo Gusto, le poste faisait partie de ceux qui devaient être renforcés durant l’hiver mais Kumbedi a montré ses aptitudes malgré son jeune âge. Suffisant pour convaincre ?

Traoré habitué des pelouses françaises et européennes

Il semblerait que non à en croire Foot Mercato. Le club lyonnais aurait commencé à avancer ses pions sur le dossier d’Hamari Traoré. Le capitaine du Stade Rennais (30 ans) est une référence du championnat de France (210 matchs de Ligue 1) et s’est imposé comme l’un des latéraux les plus sûrs. Un profil qui correspondrait parfaitement à ce que recherche Laurent Blanc et qui pourrait anticiper une potentielle vente de Gusto. En fin de contrat dans cinq mois, Traoré n’a pas reçu d’offres de prolongation du club breton et se dirige donc vers la sortie. Fulham aurait fait une offre de 4 millions d’euros, il faudra donc jouer des coudes pour un poste où les spécialistes sont loin d’être légion.