OL : Les supporters de Crystal Palace remontés contre John Textor

Opposé à Manchester United mercredi, Crystal Palace a arraché le nul à la dernière minute. La rencontre a été marquée par une banderole de certains supporters à l’encontre de John Textor.

Est-ce la rumeur d’un intérêt lyonnais pour Michael Olise qui a mis le feu aux poudres ? Quoi qu’il en soit, le rachat majoritaire du capital de l’OL Groupe par John Textor ne semble pas plaire du côté de Crystal Palace. Opposés à Manchester United mercredi, les Eagles s’en sont remis à Olise pour arracher le point du nul (1-1) sur un coup-franc magnifique à la dernière minute. Quand Bruno Cheyrou s’est rendu au Brésil pour visiter les installations de Botafogo, on peut se demander quel serait l’accueil réservé à des dirigeants lyonnais de passage à Crystal Palace.

En effet, il semblerait qu’une certaine défiance soit désormais tournée vers John Textor. "Propriétaire de plusieurs clubs, paris en bourse, Textor nous ne te faisons pas confiance", indiquait la banderole brandie dans la tribune Holmesdale End du Selhurst Park mercredi soir. En devenant actionnaire majoritaire de l’OL via son holding Eagle Football, John Textor a ajouté un club de plus à son "empire" après Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace, club où il détient 40% des parts.

Plus qu’une possible synergie entre les différents clubs, la gronde des supporters de Palace viendrait d’un article publié par The Financial Times où il serait question de voir Eagle Football intégrer la bourse de New-York via Iconic Sports Management qui a investi à hauteur de 75M€ dans Eagle Football. Une information qui n'a pas été commentée par les deux sociétés.