OL - Mercato : Newcastle courtiserait Gusto

Observé et sur les tablettes de plusieurs formations européennes, Malo Gusto serait particulièrement scruté du côté de Newcastle.

Malo Gusto a fait son retour à la compétition samedi face à Strasbourg (1-2). Le défenseur, titulaire indiscutable cette saison, était blessé depuis le duel contre Monza pendant la préparation de décembre. A seulement 19 ans, l'international Espoirs possède une belle cote auprès des équipes européennes. Plusieurs d'entre elles s'intéressent à ses performances, dont Newcastle selon Foot Mercato. Une information déjà évoquée dans la presse britannique, voilà quelques semaines.

A un poste très spécifique où les éléments à fort potentiel sont très recherchés, le Lyonnais serait scruté par d'autres grosses écuries d'après le média spécialisé : Bayern Munich, Chelsea, Manchester United, la Juventus, le Real Madrid ou encore Barcelone. Tous ces clubs ont été cités comme attentifs au profil de latéral droit.

Il ne devrait pas partir cet hiver

Du côté de l'OL, on a jusqu'ici fermé la porte à un départ, et cela devrait à nouveau être le cas cet hiver. Mais l'été prochain, Gusto n'aura plus qu'un an de contrat avec l'Olympique lyonnais. Toutefois, les Magpies seraient disposés à faire une grosse proposition à leurs homologues rhodaniens, ainsi qu'au joueur. L'actuel 9e de Ligue 1 espérerait au moins 30 millions d'euros pour le Gone.