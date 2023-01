A Chambéry, on estime que l'OL "n'aura pas le droit à l’erreur"

Chambéry affrontera l'OL samedi en 16es de finale de la Coupe de France. Au vu du contexte actuel à Lyon, Nikolaz Poujol et les Chambériens ont conscience que la pression sera grande sur les épaules des Lyonnais.

C'est un match pas comme les autres. Pensionnaire de National 3, Chambéry disputera une affiche de gala samedi à Décines (15h30). La formation de Savoie défiera l'OL dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France.

Du côté chambérien, on commence à se projeter sur cette rencontre. "Je n’ai pas l’impression que la préparation soit différente cette semaine, si ce n’est que nous allons avoir une séance d’entraînement supplémentaire, a glissé Nikolaz Poujol, défenseur de Chambéry, à Lyon Sports Actu. Nous allons travailler davantage certains aspects, notamment sur le plan défensif. Tout le groupe a conscience qu’il s’agit d’un match à la saveur particulière. Il va falloir hausser notre niveau de jeu. Dans l’ensemble, la préparation sera la même que d’habitude. La détermination sera quant à elle encore plus forte."

"Ils vont prendre ce match très haut sérieux", Poujol

Dos au mur en championnat, l'Olympique lyonnais voit en cette compétition une possible bouée de sauvetage. Les Savoyards ont bien conscience de la pression qui sera sur les épaules de leur adversaire. "Ils vont prendre ce match très haut sérieux au vu de la situation qu’ils traversent. Face à l’impatience de leurs supporteurs, ils n’auront pas le droit à l’erreur. Je ne sais pas quelle équipe Laurent Blanc mettra en place. S’il misera sur la jeunesse ou, au contraire, pour une composition de joueurs d’expériences. Dans un premier temps, je pense qu’ils vont avoir le pied sur le ballon pour prendre la température sans trop se découvrir, a tenté d'imaginer Poujol. Ils essayeront de maîtriser la rencontre et de marquer le plus vite possible.