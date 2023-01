Coupe de France : Chambéry - OL avancé à 15h30 le 21 janvier

Les joueurs de l’OL célébrant le but du 2-1 lors d’OL – Metz en Coupe de France (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Face au doublon de matchs à Décines avec la Coupe de France et la rencontre de D1 féminine, le rendez-vous des hommes de Laurent Blanc a été avancé. Ils affronteront Chambéy le samedi 21 janvier à 15h30 et non plus à 20h45.

Les supporters de l’OL n’avaient pas mis longtemps à s’offusquer de la programmation suite au tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France. Pour ce tour, les joueurs de Laurent Blanc ont hérité de Chambéry. Evoluant en National 3, le club savoyard devait recevoir mais face aux travaux de son stade, c’est bien le Parc OL qui accueillera les deux équipes même si l’OL évoluera officiellement à l’extérieur. Or, au même moment, un autre match devait se tenir à Décines avec le match de D1 féminine entre les Fenottes et Montpellier sur le terrain d’honneur Gérard Houllier.

Pas la meilleure des situations pour l’OL et ses supporters. Il fallait donc trouver un compromis et ce mercredi, c’est finalement la rencontre de Coupe de France qui a été avancée de quelques heures. Initialement prévu à 20h45, le 16e de finale entre Chambéry et l’OL se jouera à 15h30 au Parc OL. Un horaire adapté qui permettra ensuite à ceux qui le souhaitent de pouvoir se rendre quelques centaines de mètres plus loin pour observer les joueuses de Sonia Bompastor à 21h. Tout est bien qui finit bien pour tout le monde.