OL : l’entraînement des Fenottes en Vendée ouvert au public ce mercredi

Perle Morroni, Alice Sombath et Ines Benyahia à l’entraînement, le 22 juillet 2022 (@oetl)

En stage aux Sables d’Olonne depuis lundi, les joueuses de l’OL peaufinent leur préparation. Après une séance en salle ce mercredi matin, les Fenottes iront à la rencontre de leur public vendéen en fin d’après-midi.

Du travail en salle et du ballon. Voilà le quotidien des joueuses de l’OL depuis deux jours aux Sables d’Olonne. Arrivées en Vendée lundi soir, les Lyonnais sont en stage jusqu’à vendredi sur les bords de l’Atlantique afin de préparer au mieux la reprise du championnat contre Soyaux. En attendant ce retour à la compétition samedi (13h45) en Charente-Maritime, les Fenottes alternent entre travail de renforcement musculaire et mise en place tactique et technique.

Elles vont également aller à la rencontre de leurs supporters loin de Décines et du Rhône l’espace d’une séance. Ce mercredi après-midi (16h), l’entraînement de l’OL au Parc des Sports de la Rudelière sera en effet ouvert aux Vendéens et à tous les fans lyonnais se trouvant à proximité des Sables d’Olonne.