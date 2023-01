Chambéry - OL se jouera à Décines

C'est un détail important de l'affiche du 16e de finale de la Coupe de France entre Chambéry et l'OL. Le match se disputera au Grand Stade de Décines.

Nous voilà désormais fixés. Ce mardi, l'Olympique lyonnais a annoncé que la rencontre comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France entre Chambéry et l'OL se tiendra au Grand Stade de Décines. Les deux clubs partenaires sont tombés d'accord pour procéder de la sorte, ceci afin de "proposer le meilleur accueil aux deux équipes ainsi qu’à tous leurs supporteurs", a expliqué la formation rhodanienne.

L'affiche aura lieu le samedi 21 janvier à 20h45 et sera retransmise sur beIN Sports comme nous vous l'indiquions lundi soir. Pour la précision, cela ne change pas l'ordre du match, Chambéry restant le club recevant, même si cela ne sera dans les faits pas tout à fait le cas.

Un choix impactant pour les deux équipes

Cette décision a un impact non négligeable pour Laurent Blanc et son groupe qui joueront donc sur une pelouse en bon état, avec le soutien de leur public et surtout dans des installations qu'ils connaissent par cœur. Un piège de moins face à cet adversaire de National 3 qui voudra malgré tout réaliser l'exploit pour accéder aux 8es de finale.

Une communication ultérieure interviendra pour l'ouverture de la billetterie. A noter aussi que cette affiche se déroulera (si l'horaire est maintenu) en même temps que le choc OL - Montpellier en D1 féminine (21 heures).