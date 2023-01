Equipe de France : Hugo Lloris (ex-OL), la fin d'une ère

Après 14 ans à porter le maillot de l'équipe de France, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Le gardien restera comme le capitaine des champions du monde 2018.

C'est une immense page de l'histoire de l'équipe de France qui s'est refermée lundi soir. Hugo Lloris a mis un terme à sa carrière internationale débutée en 2008 face à l'Uruguay. L'ancien gardien de l'OL (2008-2012) a donc conclu son aventure chez les Bleus par un revers en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, tout proche de réaliser un doublé historique.

Joueur le plus capé de l'histoire des Bleus

C'est un grand moment pour la sélection, qui perd là le joueur le plus capé de son histoire actuellement (145). Il possède également le record de capitanat avec la France (121). Dans son bilan, Lloris aura remporté le Mondial 2018, la Ligue des nations 2021 et perdu la finale de l'Euro 2016. On ne pourra pas non plus occulter le fait qu'il s'est trouvé dans le bus de Knysna en 2010, un triste événement dont il a su rebondir pour s'offrir de belles années avec la tunique bleue par la suite.

A 36 ans, le portier de Tottenham va désormais se concentrer sur la fin de sa carrière en club et laisser son poste et le brassard à un de ses désormais ex-coéquipiers. Après Karim Benzema, un autre grand joueur a choisi d'arrêter la sélection à l'issue de la Coupe du monde, même si l'attaquant du Real Madrid n'a pas participé à l'événement planétaire.