L’OL à la recherche de son agressivité

Ces dernières heures, c’est le discours qui a transpiré au sein du club lyonnais. L’OL souhaite se montrer plus agressif sur le terrain, en s’appuyant sur Tagliafico et Lovren notamment.

Cela fait vraisemblablement partie des nouvelles résolutions de l’OL pour cette année 2023. Alors qu’il peine toujours autant à empêcher l’adversaire de marquer au moins un but, l’Olympique lyonnais a visiblement envie de taper du poing sur la table. Plusieurs acteurs du club, à commencer par Laurent Blanc, ont véhiculé le souhait de se montrer plus agressifs sur le terrain.

Tout ça dans le bon sens du terme bien sûr, mais le groupe veut a priori tirer dans cette direction. “L’un des axes de progression est défensif. Il faut être plus agressif, on permet trop à l'adversaire d'arriver devant notre cage. On essaye de brusquer un peu les joueurs avec la vidéo pour confirmer nos propos, a confié l’entraîneur rhodanien. Il faut qu’il y ait une prise de conscience."

Une équipe trop "gentille"

Constat appuyé par Corentin Tolisso dans la foulée. "On manque d’agressivité comme l’a dit le coach”, a validé le milieu de terrain. Il faut qu’on continue à travailler. Ce qu’on fait à l’entraînement, c’est très bien, que ce soit dans la technique, l’agressivité, l’implication de tous. Il faut juste réussir à retranscrire ça sur le terrain. C’est dans la tête parce qu’à l’entraînement, il y a beaucoup d’agressivité. Il faut un état mental plus méchant. On perd beaucoup de duels ou on n’est pas sur le second ballon et ce sont des petits détails qui font que ça tourne en notre défaveur. L’arrivée de Dejan (Lovren) va nous permettre d’augmenter ça."

Avant même de rejouer avec l’OL, le Croate avait noté que cette équipe était “trop gentille”. “Le football, aujourd'hui, ce n'est pas ça, a-t-il poursuivi dans un entretien accordé à l’AFP. J'ai beaucoup expérience, je veux bien mettre tout ça dans l'équipe. Je veux gagner comme dans chaque club où je suis passé.”

Un autre garçon sera chargé d’emmener tous ses coéquipiers avec lui dans cet aspect du jeu. Tout juste revenu du Mondial, Nicolas Tagliafico a disputé quelques minutes face à Metz samedi dernier. Il pourrait retrouver une place de titulaire mercredi à Nantes. "C’est un joueur agressif, il comprend bien le jeu, anticipe pas mal. Quand il ne joue pas, on s’aperçoit de son absence. Il arrive en tant que champion du monde, ça peut être un plus, mais il fallait qu’il digère un peu tout ça, c’est normal. Il est prêt, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, a salué Laurent Blanc. C'est un bon guerrier."

Pour l'instant, ce ne sont que des mots

Parmi les meilleurs éléments lyonnais de la première moitié de saison, l’Argentin ne fera bien évidemment pas de mal à son équipe, avec la grinta qui le caractérise, mais pas seulement. “L’exemple à suivre en matière d’agressivité et d’état d’esprit dans cette formation, c’est vraiment Nicolas Tagliafico. C’est une vraie bonne pioche footballistiquement parlant et mentalement. C’est un leader grâce à ses performances, a assuré Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. Ce serait bien qu’il puisse parler français pour transmettre tout ça. Il pourra apporter quelque chose en plus.”

Avec seulement deux clean-sheets cette saison, l’OL doit absolument améliorer son rendement défensif. Les retours de blessure et l’arrivée de certains garçons pourraient apporter un peu plus de solidité et d’agressivité. Mais pour l’heure, cela ne reste que des mots, encore faut-il que le constat se vérifie sur le terrain à l’avenir.