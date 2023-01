L’OL n’arrive pas à fermer les vannes défensives

Castello Lukeba et Damien Da Silva face à Enzo Le Fée (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

N’ayant pas réussi à garder sa cage inviolée contre Metz, l’OL continue d’encaisser des buts. Anthony Lopes n’est pas allé chercher de ballons dans ses buts qu’à deux reprises cette saison.

Le secteur offensif peut être un sujet de discussion face à la disette de Moussa Dembélé ou encore d’un manque d’inspiration dans les choix des uns et des autres. Mais en ancien défenseur qu’il est, Laurent Blanc est particulièrement inquiet concernant le secteur défensif. Avec les blessures de Malo Gusto, Henrique ou la méforme de Jérôme Boateng, l’entraîneur de l’OL peut trouver des circonstances atténuantes, seulement le problème ne date pas d’aujourd’hui. Samedi, après la qualification contre Metz, Blanc a encore regretté cette absence de matchs sans prendre de but.

"Je pensais qu’on allait réussir à faire un clean-sheet mais on n’y arrive pas, avait regretté le coach. J’aimerais bien qu’on arrive à gagner un match 1-0. Il faut essayer de ne pas en prendre surtout avec des matchs plus ou moins maitrisés. Il y a mauvais placement, un manque d’agressivité sur le porteur du ballon. Metz marque un super but mais il a eu le temps de regarder, de contrôler, de se mettre sur son pied gauche et de frapper. Ca fait beaucoup."

"Seulement" 22 buts encaissés pourtant

Le but d’Ablie Jallow pour le FC Metz samedi est finalement le dernier d’une longue série négative pour l’OL. Sur les 18 matchs officiels joués par le club lyonnais en cette saison 2022-2023, la défense n’est restée hermétique qu’à deux reprises seulement. C’était contre Angers début septembre puis face à Lille le 30 octobre pour la première de Blanc au Parc OL.

Pire, si l’on ajoute les matchs amicaux de l’hiver, ce total n’augmente même pas puisque l’OL avait encaissé au moins un but sur ses cinq rencontres de préparation. Comme le dit si bien Laurent Blanc, l’objectif dans le foot est de marquer un but de plus que l’adversaire. Mais quand on n’en encaisse pas, le chemin vers la victoire est tout de suite bien plus facile.