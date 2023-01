Ligue 1 : Nantes - OL arbitré par Marc Bollengier

Tetê contre le FC Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après la Coupe de France, l’OL retrouve la Ligue 1 mercredi (19h). Le club lyonnais se déplace à Nantes pour la 18e journée. Une rencontre arbitrée par Marc Bollengier.

C’est une semaine au schéma européen que va vivre l’OL. S’il n’y a pas d’Europe cette saison pour les Lyonnais, ils vont malgré tout enchaîner trois matchs en l’espace d’une semaine. Après la réception et la qualification contre le FC Metz, samedi (2-1) en Coupe de France, l’OL va retrouver le championnat de France. On avait laissé le club lyonnais sous des sifflets après la défaite contre Clermont pour le jour de l’An et les coéquipiers d’Anthony Lopes auront à coeur de se rattraper. Il le faudra pour remonter au classement avec deux matchs de Ligue 1 en l’espace de quelques jours.

Une première pour Bollengier avec l'OL

Avant de penser à Strasbourg samedi, les joueurs de Laurent Blanc vont s’envoler mercredi (19h) pour Nantes à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Ce duel contre les Nantais sera arbitré par Marc Bollengier. Promu en Ligue 1 cette saison, l’arbitre nordiste (31 ans) dirigera pour la première fois un match de l’OL. Il avait de son côté déjà eu à faire à Nantes lors de la 11e journée face à Brest (victoire 4-1). Bollengier sera assisté par Alexandre Viala et Bastien Courbet. Thomas Leonard et Stéphane Bré seront eux en charge de l’assistance vidéo.