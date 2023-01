Chambéry - OL : le lieu du match pas encore connu

En 16es de finale de la Coupe de France, l'OL affrontera Chambéry le week-end du 21 janvier. Pour l'instant, le club savoyard ne sait pas où il accueillera l'Olympique lyonnais.

Où se déroulera l'affiche entre Chambéry et l'OL ? Nous ne le savons pas encore. Dimanche soir, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a offert à la formation de National 3 l'opportunité de défier l'Olympique lyonnais. Pour l'instant, le lieu de la rencontre n'est pas connu comme l'a indiqué le club de Savoie, d'autant plus que son stade est en travaux. "La date exacte, l'heure et l'endroit de ce match ne sont pour le moment pas encore connus. De ce fait, la billetterie de ne sera ouverte que lorsque toutes ces composantes seront déterminées", a-t-il expliqué lundi.

Le match ne se jouera vraisemblablement pas à Bourgoin

Le choix pourrait se porter sur Grenoble, ou le Parc des Sports à Annecy. La date de la partie condamne en revanche le stade Rajon à Bourgoin-Jallieu car le rugby y prendra place au même moment. La réponse devrait être connue ce mardi, a confié Jean-Louis Saint-Bonnet, vice-président de la formation chambérienne, au Dauphiné.

Pour l'horaire, cette première confrontation entre les deux équipes se disputera le samedi 21 janvier à 20h45 et sera diffusé sur beIN Sport. Il faudra néanmoins patienter encore un peu avant de se voir confirmer la localisation de cette affiche.