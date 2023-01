Coupe de France : 1re confrontation entre l’OL et Chambéry

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a réservé Chambéry pour l’OL. Ce sera la 1re fois de leur histoire que les deux clubs voisins vont s’affronter en compétition officielle.

Après avoir reçu pour les 32es de finale de la Coupe de France, l’OL va devoir se déplacer au tour suivant et donc éviter de ne pas tomber dans le piège que peut réserver la coupe sur ce type de confrontation. A l’issue du tirage au sort, les Lyonnais ont hérité d’un déplacement à Chambéry le week-end du 21-22 janvier. Le stade Mager, en espérant qu’il réponde aux normes, devrait donc logiquement faire le plein pour accueillir les joueurs de Laurent Blanc.

Il faut dire que voir l’OL venir en Savoie est un événement rare voire unique. Clubs partenaires, l’OL et Chambéry n’ont en effet jamais croisé le fer en compétition officielle et ce 16e sera une grande première entre les deux formations. Evoluant en National 3 dans le groupe de Bourgoin, Chambéry veut faire un gros coup et comptera sur l’expérience de Nassim Akrour pour y parvenir. A 48 ans, l’ancien international algérien joue toujours au football et a lui déjà croisé la route des Lyonnais de son temps à Grenoble ou du côté d’Istres.