Ligue 1 : Samuel Moutoussamy suspendu pour Nantes - OL

Samuel Moutoussamy et Corentin Jean lors de Nantes – Lens (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Formé à l’OL, Samuel Moutoussamy ne jouera pas contre son club formateur. Suite à une accumulation de cartons, le milieu est suspendu pour Nantes - OL.

Pas de retrouvailles entre Samuel Moutoussamy et l’OL. Parti du club lyonnais en 2016 après avoir fait cinq ans de formation entre Rhône et Saône, le milieu de terrain a déjà affronté son club formateur à de nombreuses reprises depuis six ans. Mais il devra faire l’impasse sur la réception de l’OL mercredi (19h) à la Beaujoire. Ayant récolté trois cartons jaunes en moins de dix matchs, l’international congolais a été suspendu un match par la commission de discipline de la LFP.

Pallois blessé durant le week-end

Titulaire en Coupe de France, Moutoussamy devra donc faire l’impasse sur Nantes - OL et il ne sera pas le seul absent de marque chez les Canaris. A l’occasion du 16e de finale de Coupe de France contre l’AF Virois, Antoine Kombouaré a eu la mauvaise surprise de voir Nicolas Pallois sortir sur blessure peu avant la pause. Touché sur une glissade, le défenseur devrait "être absent plusieurs semaines" selon son entraîneur et va donc devoir faire un croix sur la rencontre de mercredi (19h).