OL : les Bad Gones veulent une "victoire obligatoire à Nantes"

A deux jours du déplacement à Nantes, les supporters de l’OL ont envoyé un message aux joueurs. Sur une banderole déployée devant le centre d’entraînement, ils réclament "une victoire obligatoire" en Loire-Atlantique.

Une semaine après le communiqué commun des Bad Gones et Lyon 1950 et malgré les encouragements observés pendant 90 minutes contre le FC Metz, la défaite contre Clermont n’est toujours pas passée. Ce lundi, une banderole a été déployée devant le centre d’entraînement de l’OL pour la séance du jour. Le vent décinois a eu raison d’une présence prolongée mais les mots étaient clairs et nets : "victoire obligatoire à Nantes". Un mini coup de pression comme on avait pu le lire dans les dernières lignes du communiqué la semaine dernière.

Plus d’une semaine après ce premier revers de l’année 2023, l’OL va retrouver le championnat sur la pelouse de Nantes. Face à une formation nantaise mal en point avec une 15e place mais qui reste sur trois matchs sans défaite, les hommes de Laurent Blanc souhaitent se racheter et surtout lancer une dynamique positive avant la réception de Strasbourg samedi (21h).