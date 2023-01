OL : "Terminer 7e, ça ne m'intéresse pas", clame Lovren

Revenu cet hiver pour apporter son expérience et ses qualités à la défense lyonnaise, Dejan Lovren a trouvé le club changé à son retour. Il a également annoncé avoir des ambitions avec l'OL.

Pas encore de revenu sur les terrains avec l'OL, Dejan Lovren a dû retourner en Russie (il évoluait au Zénith Saint-Pétersbourg) pour préparer son déménagement dans le Rhône. Absent pour la rencontre de Coupe de France samedi face à Metz, le Croate suivra attentivement la performance de ses coéquipiers, qu'il pourra ensuite venir soutenir sur les pelouses de France.

"Les infrastructures ont évolué de manière incroyable"

De retour à l'Olympique lyonnais, équipe qu'il a quittée en 2013, l'ancien joueur de Southampton a hâte d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie. "Je suis très content. Le club a beaucoup changé. Nous étions à Gerland. Les infrastructures ont évolué de manière incroyable, de manière très positive. C'est presque comme à Liverpool. J'attends de débuter avec une énergie positive, a-t-il assuré à l'AFP. La saison de l'OL n'a pas très bien commencé (8e de Ligue 1) mais nous avons besoin de croire en nous, d'avoir le soutien des supporteurs et de ne pas lâcher."

Recruté pour évoluer aux côté de Castello Lukeba, le demi-finaliste du Mondial 2022 doit apporter son état d'esprit de guerrier et son leadership. "Le patron, c'est juste un mot mais on a besoin de tout le monde, sur le terrain, sur le banc. Cela commence dès les entraînements. J'ai vu des matchs et on est trop gentil, a-t-il constaté. Le football, aujourd'hui, ce n'est pas ça. J'ai beaucoup expérience, je veux bien mettre tout ça dans l'équipe. Je veux gagner comme dans chaque club où je suis passé. Je ne viens pas juste pour jouer un week-end sur deux et terminer septième. Ça, ça ne m'intéresse pas."

"J'ai encore très envie de montrer"

Il semble en tout cas déterminé à réussir son retour dans l'Hexagone. "J'ai encore très envie de montrer. Je suis parti de Lyon de manière insatisfaite car j'avais un sentiment d'inachevé. C'était difficile pour moi et l'équipe. Il y avait de la pression mais nous avons quand même gagné quelque chose (la Coupe de France 2012) alors que c'était difficile. Ici, on a pas le droit de baisser la tête, a-t-il rappelé. Nous avons besoin d'afficher une bonne attitude. Il faut beaucoup travailler. Je suis en forme pour débuter très vite car je viens de jouer la Coupe du monde. Peut-être dès mercredi à Nantes."

Dans cette interview, Dejan Lovren s'est également défendu après les accusations dont il a été la cible suite à la vidéo le montrant entonnant un chant qu'il qualifie lui de "patriotique". Il a tenu à rectifier certaines choses. "J'ai souvent pris position, notamment pour la Fifa et l'UEFA, contre les discriminations, le racisme avec notamment un soutien à Moïse Kean de la Juventus ou récemment Samuel Umtiti, ainsi que pour les droits des réfugiés. J'ai soutenu aussi les Black Live Matter. J'ai toujours pensé que les discriminations n'avaient pas leur place dans le monde du football et maintenant, on m'attaque sur ce sujet. Comme sur les LGBT (il a été mis en cause par des associations suite à son boycott de la plateforme Disney), il n'y a jamais eu de problème et je n'ai jamais eu de souci avec tous ces sujets, a-t-il affirmé. A Lyon, il y a dix ans, j'avais aussi aidé la fondation à travers plusieurs opérations contre les discriminations."